“In vantaggio…”: Inter, accelerata per l’obiettivo dell’estate

In casa Inter si guarda già alla prossima sessione di mercato. I nerazzurri sono in vantaggi per uno degli obiettivi di Marotta.

L’Inter già guarda alla prossima stagione. Certo, ci sono ancora diversi mesi da giocare, ma è chiaro che la voglia è quella di poter costruire già da adesso una squadra che possa fare al caso di Simone Inzaghi. Niente sarà lasciato al caso, anche se molto dipenderà dal risultato della stagione in corso.

Lo Scudetto è un risultato tutt’altro che scontato. I nerazzurri stanno combattendo con il coletto tra i denti, anche contro le difficoltà interne. La sconfitta contro il Sassuolo ed il pareggio col Genoa hanno accesso ovviamente un campanello d’allarme per la squadra di Inzaghi, che adesso sta cercando di navigare in maniera attenta. Vietato sbagliare ancora soprattutto perchè ci sono altre squadre che pressano.

Napoli e Milan, infatti, non hanno alcuna intenzione di mollare anche se anche loro hanno mostrato dei tentennamenti soprattutto nel corso delle ultime settimane. Le milanesi hanno pareggiato, ed ora toccherà alla squadra di Luciano Spalletti provare ad accorciare le distanze proprio sulla prima posizione rossonera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, vantaggio per il prossimo obiettivo in difesa

Come detto, l’Inter non perde tempo e guarda alla prossima stagione. Saranno diverse le situazione interne da risolvere, ma soprattutto provare ad indicare la via per lavorare al meglio sul mercato e mettere le mani su giocatori funzionali al progetto.

LEGGI ANCHE >>> “Peggio di Donnarumma…”: PSG-Saint Etienne, i tifosi spiazzano

Uno dei nomi accostati al club nerazzurro è Gleison Bremer, difensore del Torino sul quale ci sono le mire anche di altri top club italiani. L’Inter, però, sembra essere in netto vantaggio, almeno stando a quelle che sono le ultime notizie che giungono dagli esperti di mercato.

A dare ultime ci ha pensato Fabrizio Romano, ai microfoni del podcast ‘A The Here We Go Podcast’: “Da due o tre settimane dico che l’Inter è molto forte su Bremer. Sta prendendo forza questa notizia, l’Inter ci vuole provare seriamente. Non siamo agli accordi ancora, ma i nerazzurri stanno spingendo lato Torino e lato giocatore”, le parole dell’esperto di mercato.