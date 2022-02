Mondiali, brutte notizie in arrivo: l’annuncio gela Mancini e i tifosi

In conferenza stampa il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha discusso con parole che mettono in preallarme Roberto Mancini.

Si disputerà domani la finale di coppa di Lega inglese tra il Chelsea ed il Liverpool, uno scontro tra due delle squadre più forti degli ultimi anni. Nei Blues potrebbe trovare l’ennesimo titolo il centrocampista, regista della squadra di Tuchel e dell’Italia, Jorginho.

In conferenza stampa il tecnico tedesco dei Blues ha parlato della situazione dell’ex Inter Romelu Lukaku e dell’ex regista del Napoli, giocatori apparsi in difficoltà nelle ultime settimane.

In conferenza stampa si è parlato del momento del centrocampista campione d’Europa. Jorginho, rispetto allo scorso anno, sta giocando di meno ed è apparso, per la prima volta da quando veste la maglia Blues, in leggera difficoltà.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chelsea, le parole di Tuchel su Jorginho e l’avviso a Mancini

Il tecnico tedesco ha difeso i suoi giocatori ed in riferimento alle difficoltà di Jorginho ha parlato cosi: “Lukaku è un giocatore importante ed è stato pagato tanto, ma se si vede la situazione con calma potete notare che ha giocato diverse gare di fila. Anche con Jorginho la situazione è simile, lui è uno dei nostri capitani ed ultimamente è apparso mentalmente stanco. Per questo non è stato titolare recentemente”.

LEGGI ANCHE >>> Pochettino e Al Khelaifi gelati: comunicato ufficiale del PSG

Oltre al Chelsea, Jorginho è un pilastro del centrocampo dell’Italia di Roberto Mancini ed anche per il ct azzurro sarà fondamentale recuperarlo in vista dei Playoff Mondiali del mese prossimo. L’Italia affronterà la Macedonia ed in caso di vittoria sfiderà in finale la vincente tra Portogallo e Turchia.