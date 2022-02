“E’ finito”: Ronaldo, arriva l’affondo social dei tifosi United

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo non va oltre lo 0 a 0 casalingo contro il Watford e sono scattate le polemiche sui social.

Il turno odierno di Premier League ha visto un sorprendente risultato con il Manchester United di Cristiano Ronaldo e del tecnico Ralf Rangnick fermati in casa contro il Watford, attualmente diciannovesimo ed in piena zona retrocessione.

A finire nel mirino dei tifosi c’è stato, ancora una volta, il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo. I Red Devils non sono riusciti ad andare a segno e il portoghese ha ricevuto diverse critiche dal mondo social.

Tifosi di tutte le nazionalità hanno attaccato la prestazione del calciatore sottolineando tutti i suoi attuali limiti. Sui social lo hanno definito ‘Povero Ronaldo’ per un livello ormai sotto i suoi standard e non solo.

Ronaldo, è attacco social dei tifosi United

Alcuni tifosi hanno evidenziato sui social che il portoghese crede di avere ancora 30 anni, quando in realtà ormai sia evidente che non è cosi. Il giocatore è apparso in difficoltà e non è riuscito ad incidere neanche contro un Watford in piena crisi in campionato.

Il rendimento del campione portoghese è nettamente al di sotto delle aspettative rispetto agli scorsi anni e i tifosi lo hanno a più riprese sottolineato sui social. Lo United è attualmente quarto in classifica, ma ha diverse gare in più rispetto ad Arsenal e Tottenham.