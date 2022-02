“Firenze? Non so…”: Vlahovic, il messaggio agli ex tifosi della Fiorentina

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei bianconeri contro l’Empoli.

La Juventus vince, anche grazie ad un’ottima prova di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato infatti autore di una doppietta nel 3-2 dei bianconeri ai danni dell’Empoli. Intervistato da DAZN ha espresso tutta la sua gioia, ma ha lanciato anche un messaggio ai tifosi della sua ex squadra, la Fiorentina.

“I tre punti pesano tantissimo.” ha dichiarato Vlahovic. “Soprattutto dopo alcune uscite un po’ a vuoto nelle ultime partite. Ora però siamo concentrato e la nostra testa è ai prossimi match. Siamo focalizzati e vogliamo fare bene.”

L’attaccante ha poi voluto fare i complimenti anche ai compagni: “La mia Juventus? No. Non è affatto la mia Juventus. Non me la sono presa. Un singolo non può mai emergere senza una squadra alle sue spalle. I miei compagni e il mister mi stanno aiutando tanto. Con la testa giusta si può fare tutto.”

Vlahovic sulla Fiorentina: “Le sensazioni sono contrastanti”

L’attaccante bianconero ha poi parlato del suo prossimo ritorno a Firenze da avversario, non prima di una piccola parentesi sullo Scudetto. “Giochiamo partita per partita, poi vedremo. Ora non siamo concentrati sulla classifica, a fine stagione si vedrà dove siamo arrivati. Ora occhio ai prossimi match.”

A partire proprio da Firenze:” Non so davvero cosa dire, le sensazioni sono contrastanti. Andiamo lì e giochiamo la partita, alla fine è calcio. Ringrazio la Fiorentina per tutto. Lì ho vissuto anni bellissimi. Saranno sempre parte di me.”