“La Nazionale? Non ci penso”: Mondiali, il messaggio a Mancini è netto

L’Italia si prepara per i play-off per i Mondiali, ma c’è un giocatore che ci ha tenuto a lanciare il suo messaggio al CT Roberto Mancini.

Tra poco ci sarà il momento decisivo del biennio azzurro, i play-off per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. L’Italia è inserita nel mini-gruppo con Macedonia del Nord, Portogallo e Turchia. Naturale quindi che si inizi già a parlare di convocazioni.

Tutti i giocatori vicini al giro della Nazionale sono naturalmente pronti a cogliere qualche indizio circa la loro convocazione o meno per le delicate gare di qualificazione e, se tutto va bene, per il Mondiale. Tutti, tranne uno a quanto pare.

Alessio Cragno, portiere del Cagliari e probabile ‘terzo’ dietro Donnarumma e Meret, al momento pare non pensarci. “Al momento non penso alla Nazionale e al play-off.” ha dichiarato ai microfoni di Sky. “Sono totalmente concentrato sul Cagliari e sull’ottimo momento di forma che stiamo vivendo. Il resto passa in secondo piano. Poi è normale che quando sarà, la Nazionale è un obiettivo.”

Italia, doppia sfida per il Mondiale. Ma sui play-off incombe la guerra

L’Italia come detto a breve proverà ad entrare al play-off mondiale dalla porta di servizio. Il primo match vedrà gli azzurri contrapposti alla Macedonia del Nord. Successivamente la vincente sfiderà la vincente del match tra Portogallo e Turchia per decidere il pass mondiale.

Play-off sui quali però aleggiano gli spettri della guerra in Ucraina. Le sanzioni occidentali comminate alla Russia potrebbero colpire anche il mondo del pallone. Svezia, Polonia e adesso anche la Repubblica Ceca hanno infatti dichiarato che non intendono scendere in campo contro la Russia nel play-off mondiale.