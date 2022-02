Lancio di pietre e giocatore in ospedale: follia in Brasile, match rinviato

Follia in Brasile poco prima dell’inizio del match: lancio di pietre e un giocatore in ospedale, la partita è stata perciò rinviata

Nella giornata di ieri si sarebbe dovuto disputare, in Brasile, il derby di Porto Alegre. A causa di alcune violenze scoppiate poco prima dell’inizio del match, però, la squadra ospite ha deciso di non scendere in campo. Ecco allora quanto avvenuto.

Come detto, nella giornata di ieri si sarebbe dovuto giocare in Brasile il derby tra Internacional e Gremio. A pochissimo ormai dall’inizio della gara, quando il pullman del Gremio stava scortando i propri tesserati allo stadio José Pinheiro Borda, verso questo è stata lanciata una pietra che ha sfondato il vetro del veicolo.

La pietra in questione ha anche colpito Mathias Villasanti, centrocampista del Gremio, che ha riportato una commozione cerebrale e qualche ferita sul volto. Numerosi tifosi e altri giocatori sono rimasti feriti. Il fatto gravissimo ha indotto così la società ospite a non presentarsi sul campo e a chiedere il rinvio della gara: “Di fronte all’aggressione codarda e assurda subita dalla nostra delegazione, abbiamo già comunicato alla Federcalcio Gaucha la nostra decisione di non giocare questo sabato“.

Brasile, rinviata Internacional-Gremio: una pietra rompe il vetro del pullman e colpisce Villasanti

Il Gremio, perciò, ha rifiutato ogni possibilità di scendere in campo, stringendosi attorno al proprio giocatore ferito. Mathias Villasanti è stato infatti portato immediatamente in ospedale per compiere ulteriori accertamenti e valutare fino in fondo le sue condizioni. Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, il club tricolore ha fatto sapere: “La nostra attenzione in questo momento è tutta concentrata su Villasanti, colpito al volto con un sasso, e sugli altri componenti dell’entourage feriti”.

Dal canto suo, però, l’Internacional non è rimasto solamente a guardare. Tramite i propri canali ufficiali, il club ha infatti condannato fermamente il gesto. “Anche noi siamo una vittima. Anche noi siamo vittime. Siamo anche noi contro la violenza“, si legge in una nota diramata dalla squadra che avrebbe ospitato il match.