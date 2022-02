Ronaldo è un caso allo United, occhio al messaggio: “Pensa al ritiro”

Dopo il pareggio per 0-0 di ieri in campionato contro il Watford, Cristiano Ronaldo è stato molto criticato.

Dopo l’addio alla Juventus negli ultimi giorni di calciomercato dell’estate scorsa, Cristiano Ronaldo si aspettava sicuramente un’altra stagione per il suo ritorno nel Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, sono tra le sorprese negative di questa stagione tra le squadre del campionato inglese. Tantoché c’è stato l’avvicendamento in panchina tra Solskjaer e Rangnick.

Un altro risultato deludente per i tifosi dello United è arrivato ieri con il pareggio all‘Old Trafford per 0-0 con il Watford. Il Manchester è quarto in classifica con un distacco abissale dal City primo e con solo due punti di vantaggio sul West Ham e Arsenal che, però, deve recuperare ben due partite.

Se in campionato i ‘Red Devils’ continuano a non far gioire i propri tifosi, in Champions League hanno ancora la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Il Manchester United, infatti, ha pareggiato 1-1 in trasferta nel match di andata contro l‘Atletico Madrid. Nonostante una stagione deludende, Ronaldo è riuscito comunque a segnare 15 gol in 31 partite disputate tra tutte le competizioni.

Frank Lebouef consiglia a Ronaldo di pensare al ritiro

I numeri di Ronaldo sono importanti anche questa stagione, ma bisogna sottolineare che il portoghese ha segnato solo un gol nelle ultime otto giornate di campionato. Sul portoghese stanno piovedo alcune critiche. Anche Frank Lebouef, campione del mondo con la Francia nel 1998, ha mandato una frecciata all’ex giocatore della Juventus ai microfoni di ‘ESPN’: “Sta diventando un giocatore normale. Gli consiglio di pensare al ritiro”.

L’ex difensore del Chelsea ha poi concluso il suo intervento, dando anche un consiglio a Cristiano Ronaldo: ” Non voglio guardarlo e avere pietà. E’ stato un calciatore eccezionale per tantissimo tempo. Si deve confrontare con se stesso, e con alcuni membri della famiglia, e pensare al suo futuro”.