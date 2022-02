Ibrahimovic, annuncio sul futuro: i tifosi non potevano immaginarlo

Ibrahimovic, durante la presentazione degli NFTs, tratti dal suo libro ‘Adrenalina- My untold stories’, ha dato un indizio sul suo futuro.

Dopo il pareggio sorprendente all’Arechi contro la Salernitana ultima in classifica, il Milan non è andato oltre il pari neanche venerdì a San Siro contro l’Udinese. I rossoneri sono passati in vantaggio con Leao, ma hanno subito il gol, contestatissimo sia da Pioli che da Maldini, del pari da Udogie.

Fortunatamente per il ‘Diavolo’, anche l’Inter ha pareggiato contro il Genoa di Blessin. Il Milan è così rimasto in vetta alla classifica, insieme al Napoli di Luciano Spalletti.

Il Milan è sembrato un po’ stanco con l‘Udinese, ma già martedì è chiamato ad un super match. I rossoneri, infatti, sfideranno l‘Inter nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia. Contro la squadra di Simone Inzaghi non ci sarà ancora Ibrahimovic. Proprio lo svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione degli NFTs, tratti dal suo libro ‘Adrenalina- My untold stories’: “Senza sacrificio e senza dare tutto non si arriva da nessuna parte. Non importa chi sei e da dove arrivi, se uno riesce a raggiungere il proprio obiettivo”.

Milan, Ibrahimovic: “Futuro? Voglio vincere un trofeo con questa squadra”

Lo svedese si è poi soffermato sul suo futuro: “Sono ancora attivo, il mio futuro è il calcio. Provo tanto dolore per non giocare in questo periodo. Da quando sono tornato al Milan stiamo facendo grandi cose, ci manca solo vincere un trofeo. Non mollerò finché non riuscirò a vincere una competizione con questo team”.

Il contratto di Ibrahimovic scadrà a giugno, ma queste dichiarazioni fanno pensare anche che la storia tra lo svedese ed il Milan possa ancora continuare. Lo svedese sicuramene non riuscirà a recuperare per il derby di martedi contro l’Inter. I tifosi rossoneri sperano di rivedere in campo il proprio beniamino nella sfida di domenica prossima con il Napoli.