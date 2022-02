“Il sì entro l’estate…”: Milan, la resa di Maldini è ormai decisa

Il Milan sembra ormai destinato ad arrendersi. Uno dei giocatori alla corte di Stefano Pioli è pronto a svestire i panni rossoneri.

Ci sono trattative difficili da imbastire e per le quali la svolta rischia di non arrivare mai. In casa Milan ne sanno qualcosa, e cosi nei corso dei prossimi mesi bisogna andare a risolvere alcune particolari questioni interne. Capire dove vogliono andare a parare alcuni degli elementi della rosa di Stefano Pioli, che ancora non hanno sciolto le riserve sul loro prossimo futuro.

Tra questi, chiaramente, c’è Frank Kessie. Il centrocampista ivoriano sta vivendo una stagione fatta di chiaroscuri, il tutto di sicuro legato anche alla situazione contrattuale che non consente al giocare di scendere in campo con la giusta serenità. Insomma, ad oggi sembra davvero difficile capire cosa farà il giocatore del Milan.

Milan, Maldini verso la resa: Kessie ed il ‘sì’ al Barcellona

Che ci siano squadre attorno a Kessie, non è una notizia dell’ultima ora. E’ chiaro che la sua situazione abbia già attirato club da tutta Europa, pronti a mettere le mani su di lui. Un giocatore di questo calibro in scadenza fa gola a tantissimi club, che ora sperano di poterlo portare alla propria corte.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, c’è ancora troppa distanza l’offerta del Milan e la domanda del giocatore (8.5 milioni all’anno). Le cifre non coincidono, e questo spinge ulteriormente Kessie verso nuovi lidi, alimentando anche le insicurezze della sua stagione.

In cima alle squadre pronte a fiondarsi su di lui c’è il Barcellona. La squadra catalana spera di strappare il sì entro l’estate, anticipando tutti ed evitando un’asta difficile con i club di Premier. Per i blaugrana i segnali incoraggianti da Milano ci sono, tutto sembra portare verso un’unica direzione.