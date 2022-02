Buffon, adesso è ufficiale: decisione importante sul suo futuro

Il portiere del Parma Gianluigi Buffon ha preso una decisione importante per il suo futuro: ancora rinviata la data del ritiro

Gianluigi Buffon a 44 anni ha preso una decisione molto importante per il suo futuro. Il portiere di Massa Carrara al Parma sta vivendo la sua seconda giovinezza. In questa stagione è sceso in campo in ventitré circostanze subendo altrettante reti e lasciando la propria porta imbattuta in otto occasioni.

Il portiere ha saltato tre gare consecutive nella fase centrale di febbraio ma sabato è tornato tra i pali e ha abbassato immediatamente la saracinesca contro la Spal, così come era avvenuto con il Benevento lo scorso 5 febbraio. Di smettere non ha ancora nessuna voglia.

Parma, c’è il rinnovo di Buffon: il portiere firma con i ducali fino al 2024, entusiasta il presidente gialloblù Krause

Buffon ha messo una nuova firma. Il portiere continuerà a giocare almeno fino a 46 anni. L’estremo difensore che un mese fa ha spento 44 candeline, ha rinnovato il suo contratto con il Parma fino al 30 giugno 2024. Altre due stagioni per puntare alla promozione in Serie A e magari tornare anche a giocare in massima serie.

A dare la notizia del rinnovo di Gianluigi Buffon è stato lo stesso presidente dei ducali Kyle Krause, intervenuto in conferenza stampa insieme all’ex Juventus. “Si tratta di un grandissimo calciatore ed è un orgoglio per noi. Gigi ha una grande passione per il Parma, siamo contenti per il suo supporto e per l’impegno”, ha detto il massimo dirigente gialloblù.

Con questa importante scelta, pertanto, Gianluigi Buffon arriverà a 29 anni di professionismo. L’estremo difensore ha esordito in massima serie nella stagione 1995-1996 quando giovanissimo è stato chiamato in causa nel confronto tra il ‘suo’ Parma e il Milan. Moltissimi i trofei vinti in questi lunghi anni, tra i quali spicca il Mondiale conquistato nel 2006. Rimane invece il rammarico per la mancata conquista della Champions League.