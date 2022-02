“È giunto il momento di lasciare”: Roma, l’addio a sorpresa è ufficiale

Non è un momento semplice in casa Roma. Il club, guidato da Josè Mourinho, ha comunicato un annuncio nelle ultime ore.

La stagione della Roma è finora molto al di sotto delle aspettative ed il club giallorosso, nonostante l’arrivo di un grande tecnico come Josè Mourinho, sta faticando davvero molto.

Il 7 a 1 subito contro il Bodo Glimt in Conference League, la posizione in campionato al di sotto delle aspettative ed i continui problemi stanno mettendo in grossa difficoltà il tecnico portoghese. Ieri Mourinho era squalificato e la Roma conquistò una vittoria all’ultimo secondo grazie ad un discusso rigore siglato da Tammy Abraham.

Nelle ultime ore è arrivato inoltre un inatteso addio nel quadro dirigenziale con l’ex calciatore ed ora dirigente giallorosso Morgan De Sanctis che ha lasciato il club capitolino. De Sanctis era a Roma da tre anni, due da team manager ed uno da dirigente nella sezione sportiva.

Roma, il comunicato del club su De Sanctis

Attraverso un comunicato ufficiale il dirigente del club Tiago Pinto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Desidero ringraziare Morgan per il prezioso contributo che ha dato al club e gli auguro le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo. Sono certo che la Roma continuera’ a beneficiare del lavoro impostato da Morgan nei propri ambiti di competenza”.

Il club ha riportato le dichiarazioni dell’oramai ex tesserato De Sanctis che ha confermato: “Ho ritenuto fosse giunto il momento di lasciare, ma nel mio cuore la Roma occuperà sempre un posto speciale. Ho vissuto questo club in maniera viscerale e voglio ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato il mio percorso in società”.