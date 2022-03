“Spero che…”: Fiorentina-Juve, Vlahovic già nel mirino delle provocazioni

Italiano ha presentato il match di domani tra Fiorentina e Juventus in conferenza stampa, dove ha parlato anche di Vlahovic.

Se questa sera ci sarà il derby tra Milan ed Inter, domani sera ci sarà al Franchi l’altra semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. I toscani arrivano al match dalla sconfitta rimediata all’ultimo minuto contro il Sassuolo, mentre la squadra di Allegri ha vinto contro l‘Empoli in maniera convincente.

Si sa che tra le due squadre non scorre buon sangue. Tantoché tutti sanno che Fiorentina-Juventus, soprattutto per i tifosi viola, non potrà mai essere una partita come le altre. La rivalità tra questi due team è aumentata in maniera esponenziale, dopo il trasferimento sotto la Mole di Dusan Vlahovic.

La Fiorentina ha invitato nei giorni scorsi tutti i sostenitori del club gigliato a recarsi allo stadio. Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la gara di domani: “Daremo il massimo per cercare di onorare una partita così importante per i nostri tifosi. Affrontiano una super squadra che non perde da 13 partite, ma dovremo cercare di sfruttare l’ambiente del Franchi”.

Fiorentina-Juventus, Italiano sul ritorno di Vlahovic: “Non è la mia preoccupazione”

Italiano ha poi risposto ad una domanda, abbastanza provocatoria, sul ritorno a Firenze da calciatore avversario di Dusan Vlahovic: “Non so cosa rispondere. Spero che lo stadio ci sostenga per aiutarci ad ottenere un risultato positivo. La Juventus ha diversi attaccanti che che possono farci male. La mia preoccupazione è per i bianconeri e non per come verrà accolto un giocatore avversario”.

Il tecnico ha poi concluso il suo intervento: “Contro il Sassuolo abbiamo cercato di risparmiare chi non era al 100%. Sabato siamo stati puniti da due episodi, ma abbiamo giocato un’ottima partita. Se vuoi diventare una squadra di alto livello, dobbiamo diventare più cinici. Torreira? Ci sarà domani”.