“Non ci scosteremo”: Milan, l’annuncio che avvicina l’addio del titolare

In casa Milan lo sguardo è rivolto alla prossima stagione e le questioni interne da risolvere. Ne ha parlato Paolo Maldini nel pre partita.

Milan ed Inter si preparano al derby di Coppa Italia. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in un match che mette in palio la possibilità di andare in una competizione che, arrivati a questo punto, fa ovviamente gola a tutti. Una partita dal fascino sempre vivo, che sia in campionato o in Coppa, ed una rivalità che resta sensibilmente avvertita in città. Per Pioli ed Inzaghi una prova di fatto importante, tra due compagini che allo stesso tempo si stanno contendendo anche lo Scudetto.

Entrambe le squadre sono accomunate anche da diversi discorsi interni che andranno risolti entro la fine dell’anno. Accordi da rivedere, proposte di rinnovo senza risposte positive ed uno sguardo rivolto parzialmente anche alla prossima stagione. E cosi, come sempre accade, il pre partita è diventato un momento proprio per punzecchiare dirigenti sulle dinamiche che tengono banco nei rispettivi club.

Milan, l’annuncio di Maldini e l’addio di Kessie che si avvicina

Uno dei temi caldi in casa rossonera è di sicuro il contratto di Frank Kessie. Il rinnovo non è ancora arrivato, e sembra ormai improbabile che si possa trovare una squadra nei prossimi mesi. Sul giocatore ci sono diversi club importanti, su tutti il Barcellona, pronti a farsi avanti per ingaggiare il centrocampista soprattutto a parametro zero.

Cosi Paolo Maldini, ai microfoni di ‘Sportmediaset’ nel pre partita è stato imbeccato proprio sull’argomento: “Proseguiremo sulla stessa linea? È normale, Kessie è in scadenza e non abbiamo un accordo. La linea è dettata dal club e dalla proprietà, non ci scosteremo“, le parole di Maldini. Insomma, sembra sempre più difficile che le parti si possano avvicinare.