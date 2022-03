“Non pervenuto…”: Inter, frecciata in diretta a Mediaset

Pareggio scialbo tra Milan ed Inter per la semifinale di Coppa Italia. Uno dei nerazzurri si è beccato una frecciata in diretta nel post partita.

Soltanto un pareggio tra Inter e Milan, per una partita di Coppa Italia che di fatto non ha deciso ancora chi sarà in grado di approdare alla finale della competizione. Certo, ci sarà da giocarsi tutto nella gara di ritorno con un piccolo vantaggio per il Milan: la valenza del gol in trasferta (ancora soltanto per quest’anno) garantisce ai rossoneri di poter scendere in campo con la consapevolezza di poter passare il turno anche con un pareggio con gol.

San Siro, va detto, ha assistito stasera ad un derby non particolarmente brillante, con due squadre che si stanno giocando anche lo Scudetto in campionato. Nessuna delle due compagini è riuscita ad imporsi sull’altra, a testimonianza anche di quanto entrambi gli allenatori stiano lavorando anche per sistemare alcune problematiche legate ad un momento poco esaltante per entrambe. Le ultime uscite di campionato ne avevano già dato testimonianza.

Inter, la frecciata ad alcuni nerazzurri in diretta

In casa Inter si stanno facendo valutazioni già da qualche settimana. La squadra di Simone Inzaghi si è mostrata in evidente affanno soprattutto nelle ultime partite, dove è inevitabilmente mancato qualcosa per portare a casa il risultato pieno nei match contro Sassuolo e Genoa. C’è qualche giocatore che non sta rendendo al massimo delle sue possibilità.

Di quest’ultimo aspetto ne è sicuro il giornalista Mino Taveri che, ai microfoni di Mediaset nel post partita, ha analizzato proprio la situazione in casa Inter. “Ci sono dei problemi, Inzaghi lo sa. Lautaro ad esempio non è pervenuto, ci sono giocatori che hanno delle difficoltà”, ha spiegato il giornalista. All’arrivo di Inzaghi in postazione, tra l’altro, lo stesso Taveri ha fatto anche il nome di Barella come giocatore “involuto” rispetto a qualche settimana fa. “Senza di lui il centrocampo non gira”, le parole di Mino con Inzaghi che ha risposto spiegando come ad oggi non sia il caso di parlare soltanto dei singoli.