Milan-Inter, prevale la prudenza: a San Siro finisce in pareggio

Un pareggio che tiene aperti i giochi tra Milan ed Inter in Coppa Italia. Un pareggio che di fatto rimanda tutto alla partita di ritorno.

Un derby di Coppa Italia molto particolare, tra due squadre che si contendono anche la corsa Scudetto. Milan ed Inter si sono date battaglia in quel di San Siro, ed arrivare al risultato sperato per entrambe risultava fin dall’inizio un’impresa assai ardua. Pioli ed Inzaghi avevano messo in preventivo già alla vigilia la possibilità di potersi fermare sul pareggio, e rimandare tutto alla gara di ritorno.

Arrivati a questa fase della competizione, anche la sempre bistrattata Coppa Italia fa gola a tutti. Ad un passo dalla finale tutti mettono in campo il massimo possibile, come fatto proprio da Milan ed Inter. Un primo tempo che ha visto soprattutto i rossoneri provare a sfondare il muro nerazzurro, con la personalità di una squadra consapevole di avere tutti i mezzi a disposizione per fare male.

Handanovic attento, una difesa tutto sommato compatta ed un Milan che nella prima parte di partita si è ritrovato anche orfano del suo capitano Romagnoli, uscito a causa di un infortunio. L’Inter ha cercato compattezza, riuscendo a trovare più equilibrio nel corso della seconda fase di partita.

Milan coraggioso ed Inter attenta, tutto rimandato

Una ripresa giocata su buoni ritmi, con le due squadre che si sono date del filo da torcere senza però riuscire ad imporsi in maniera convincente. Portieri attenti, Maignan ed Handanovic, che nel corso del match non si sono mai fatti trovare realmente impreparati. E cosi per nessuna delle due compagini si è vista in campo una predominanza netta sotto il punto di vista del gioco.

Spinga dalla fasce ma poca incisività sotto porta, con gli attaccanti che non hanno trovato la via del gol, ma nemmeno quella brillantezza sotto porta tale da poter andare a colpire in maniera convincente. Insomma, un derby che non non finirà nella storia dei due club, ma una partita che racchiude al suo interno l’importanza di un match che nella sfida di ritorno deciderà chi tra Milan ed Inter sarà meritevole della finale.