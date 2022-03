Roma, Mourinho sorride a metà: lo Special-One in ansia per l’Atalanta

Dopo la vittoria con lo Spezia, la Roma affronterà sabato l’Atalanta ma Mourinho è in ansia per un suo giocatore.

La Roma ha sconfitto domenica lo Spezia per 0-1 con il rigore realizzato da Abraham al 99′. Fabbri ha concesso il rigore per un calcio involontario di Maggiore a Zaniolo, dopo aver rivisto l’azione al VAR. Quello del Picco è stato un successo fondamentale per i giallorossi, visto che hanno mantenuta inalterata la loro distanza dal quarto posto.

I capitolini, infatti, hanno sei punti di distacco dalla Juventus ed Atalanta, con una gara in meno, che occupano a pari punti l’ultima posizione utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Nonostante il risultato strappato all’ultimo secondo, la Roma ha meritato la vittoria contro lo Spezia.

La squadra di Mourinho ha avuto tantissime occasioni nell’arco della partita per passare il turno. Tra chi ha cambiato le sorti del match bisogna annoverare sicuramente anche Zaniolo. Il calciatore italiano è entrato nella ripresa, riuscendo a sfiorare più volte il gol e, appunto, a procurarsi il rigore decisivo.

Roma-Atalanta, buone notizie per Mourinho sulle condizioni di Zaniolo

Dopo il fischio finale della partita contro lo Spezia, Zaniolo ha pubblicato su ‘Instagram’ più volte lo stato del suo viso, che si è notevolmente gonfiato a causa del calcio di Maggiore . La Roma, infatti, era preoccupata le condizioni fisiche per l’attaccante esterno. Per Mourinho ed i tifosi giallorossi, fortunatamente, ci sono ottime notizie.

Secondo quanto riportato dall”Ansa’, infatti, Zaniolo, rientrato proprio con lo Spezia da un precedente infortunio, ci sarà per il match di sabato prossimo contro l’Atalanta. Il calciatore si è sottoposto in mattinata ad alcuni esami, che hanno evidenziato una piccola frattura del naso che comunque non gli impedirà di allenarsi in questi giorni.