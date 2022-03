Napoli, Ronaldo ‘provoca’ un terremoto: “100 milioni”

La crisi tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo spinge i Red Devils a guardare in Italia: obiettivo individuato nel Napoli.

La stagione 2021/2022 rischia di passare alla storia come quella del “tramonto dei Re”. Il declino, cioè, dei due campioni che hanno segnato gli ultimi 15 anni. Un dubbio che riguarda sia Lionel Messi, immalinconitosi in un PSG che potrebbe lasciare già in estate, sia per Cristiano Ronaldo, fino alla scorsa estate mattatore nella nostra Serie A con la maglia della Juventus.

CR7 ha deciso di lasciare i bianconeri per tornare al Manchester United, il club in cui era diventato il campione che tutti conosciamo. Ma qualcosa, in questo matrimonio-bis, non ha funzionato. I Red Devils non sono mai riusciti a decollare con Solskjaer, e da quando il norvegese è stato sostituito in panchina da Rangnick le cose sono cambiate soltanto in parte.

Lo United oggi crea occasioni, ma fatica a concretizzarle. Da poco 37enne, Cristiano Ronaldo è sommerso di critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. C’è chi parla addirittura di possibile ritiro a fine stagione, comunque il divorzio pare scontato. Con questa idea in mente, i Red Devils guardano già al futuro e puntano un nome grosso del nostro campionato. E cioè Victor Osimhen.

Napoli, lo United punta Osimhen per il post CR7

Questo almeno è quello che sostiene il Daily Star, che sottolinea come per età e caratteristiche l’attaccante nigeriano rappresenterebbe l’obiettivo ideale. Secondo i giornalisti inglesi il Napoli, che ha speso circa 70 milioni di euro per strapparlo al Lille nell’estate 2020, non sembra intenzionato a privarsene per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.

Resta da vedere se lo United affonderà il colpo con De Laurentiis o si muoverà su altri obiettivi, considerando che ancora una volta in estate dovrà affrontare una vera e propria rifondazione. I soldi non mancano ai Red Devils, ma forse la trattativa potrebbe essere anche messa in secondo piano, considerando che la resistenza del Napoli a trattare il prezzo dei propri gioielli è nota.

Sempre secondo il Daily Star l’alternativa potrebbe essere rappresentata da Alexander Isak della Real Sociedad, giocatore che svaria molto sul fronte offensivo e che per caratteristiche certo può essere accomunato a Osimhen. Il quale però resta in cima ai pensieri di Rangnick, dato che dopo essere stato frenato dagli infortuni nella sua prima stagione in Italia in quella attuale è letteralmente esploso.

Come andrà a finire questa storia? Lo scopriremo in estate.