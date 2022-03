“Come Cristiano Ronaldo”: Juventus, ecco il paragone che spiazza i tifosi

Nel pre partita di Fiorentina-Juventus, il vice presidente Pavel Nedved ha parlato di tanti temi trattando anche di Dusan Vlahovic.

Prima di presenziare al match di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus il vice presidente del club bianconero Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Mediaset. Tanti i temi trattati, in primis il ritorno del grande ex Dusan Vlahovic qui a Firenze.

L’ex campione ceco ha parlato cosi riguardo la sfida odierna: “E’ sempre difficile giocare qui al Franchi, loro sentono molto la gara e mi dispiace che qui non siamo al completo. Abbiamo fiducia nei giocatori a disposizione, in campo ed in panchina ci sono tanti giovani. Per noi non è un test, ma una gara da vincere”.

Nedved è poi tornato sulla questione rinnovi rimarcando le dichiarazioni della società sui tanti giocatori in scadenza: “Portare i rinnovi troppo tardi non porta problemi, i calciatori hanno accettato che tutti noi ora siamo concentrati solo sugli obiettivi sportivi. Loro hanno capito e si comportano da professionisti”.

Juventus, Nedved sul paragone Cristiano Ronaldo-Vlahovic

Il dirigente non ha chiuso le porte allo scudetto, sebbene ha parlato di un’impresa quasi impossibile ed ha infine commentato l’impatto di Vlahovic in bianconero, calciatore arrivato con qualche mese di ritardo, per sostituire il campione portoghese Cristiano Ronaldo:

“A che livello è Vlahovic? Ha sorpreso anche me, è a livello dei big europei. Posso paragonarlo a Cristiano, è un 2000 e può fare tante grandi cose. Ha una testa impressionante e posso dire che il futuro è suo. Si tratta di un ragazzo silenzioso ed intelligente, tutte qualità per diventare un grande campione”.