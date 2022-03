Milinkovic-Savic cambia squadra: Lazio, cosa sta succedendo

L’esclusione dall’Europa principale condizionerà i piani della Lazio sul mercato e per Lotito è arrivato il momento di cedere Milinkovic-Savic

Salvo clamorose rimonte, pure nella prossima stagione la Lazio resterà fuori dalla Champions League. La sconfitta maturata domenica scorsa contro il Napoli ha probabilmente compromesso in maniera definitiva la classificazione tra le prime quattro in Serie A. La mancata partecipazione alla competizione europea più importante avrà delle grosse ripercussioni economiche.

La società dovrà fare i conti con alcune partenze a parametro zero che pertanto impediranno di incassare denaro da reinvestire sul calciomercato (sul quale la Lazio si sta comunque ponendo degli obiettivi costosi). Per avere la liquidità necessaria a concretizzare le proprie mosse ed evitare le difficoltà della scorsa estate pertanto Claudio Lotito sarà costretto a cedere. Milinkovic-Savic sembra essere l’uomo sacrificato attraverso cui finanziare le operazioni e rilanciare il progetto.

Lazio, Lotito deve vendere Milinkovic-Savic: anche Juventus e Inter alla finestra per il ‘Sergente’

Il futuro di Milinkovic-Savic sembra essere arrivato ad un bivio. Il calciatore serbo ha un contratto con la Lazio fino al 2024. Senza accordo per il rinnovo dunque i biancocelesti dovrebbero cederlo già quest’estate per non rischiare di perderlo a zero poco più avanti. ‘Il Messaggero’ ha aperto all’addio del giocatore.

Le pretendenti per il centrocampista, già autore di otto reti in questa stagione, non mancano e Lotito dunque può sperare di arrivare ad incassare una cifra vicina a quei 110 milioni che ha detto di aver rifiutato per lui nel 2018.

Milinkovic-Savic ha diverse pretendenti. Due sono posizionate in Italia, Juventus e Inter. Entrambe sognano di poterlo aggiungere alla propria rosa per far crescere il ‘peso’ del centrocampo. La valutazione di 100 milioni però rende l’obiettivo difficile per entrambe.

Sul calciatore laziale ci sono anche due forti pretendenti all’estero. Manchester United e Psg sembrano le due più accreditate a prelevarlo dal club di Claudio Lotito. In particolare, con i francesi ci sarebbe stato un incontro recente a Roma. Gli emissari dei parigini avrebbero detto di essere disposti a mettere 80 milioni di euro sul piatto della bilancia per convincere la Lazio a far partire il suo ‘Sergente’.