“Un signor acquisto”: calciomercato Napoli, ecco l’erede di Insigne

Il Napoli a caccia di un sostituto per Lorenzo Insigne. “Un signor acquisto”, arriva l’indizio che porta al nuovo esterno della formazione azzurra.

L’addio è stato tanto inatteso, quanto doloroso. E adesso, il Napoli è chiamato a progettare la prossima stagione senza il proprio capitano. Al termine di questo campionato, le strade tra gli azzurri e Lorenzo Insigne si divideranno, questa volta per quella definitiva.

Rimpiazzare il numero ventiquattro, poi, sarà impresa ardua. Non solo fulcro della formazione di Spalletti, ma anche dell’undici capitanato dal CT Mancini. Lo sa bene il DS Cristiano Giuntoli, al lavoro con il suo entourage di osservatori per vagliare tutte le possibili opzioni.

Diversi i nomi sul tavolo dell’equipe di mercato azzurra: su tutti, anche quello di Domenico Berardi, che può essere il profilo giusto per raccogliere l’eredità lasciata da Lorenzo Insigne.

Napoli, occhio a Berardi come erede di Insigne: l’indiscrezione di Nicolò Schira

A rivelare il profilo di Domenico Berardi come erede del capitano azzurro, è l’esperto di mercato Nicolò Schira, in diretta a SerieANewsTV. “Il nodo sull’esterno offensivo del Napoli dipende tutto da Lozano – spiega il giornalista – Se il messicano viene considerato come esterno di destra, allora devi prenderne uno a sinistra. Viceversa, devi prendere un esterno capace di giocare sulla destra”.

“Se prevarrà quest’ultima ipotesi, come spinge anche Lozano e il suo entourage, il Napoli avrebbe lui ed Elmas a ricoprire il vuoto lasciato da Insigne – continua Schira – E sulla destra avrebbe bisogno di un altro mancino che si dia la staffetta con Politano”.

Di qui, l’ipotesi Berardi: “Ecco perché il neroverde torna come idea. Berardi considera ormai chiuso il suo ciclo al Sassuolo, vuole andar via dall’ultima estate. Gli emiliani chiedono 30 milioni di euro e parliamo di un calciatore di 28 anni. E sappiamo che in Italia si preferisce spendere queste cifre per calciatori più giovani, anche se io li spenderei a occhi chiusi per Berardi. Per il nostro campionato ne vedo pochi come lui, sarebbe un signor acquisto per il Napoli“.