“Avviati i contatti”: Roma, 20 milioni per il vice Abraham

Nuovo vice Abraham per la Roma, con José Mourinho che vuole alzare il livello qualitativo della squadra

La Roma sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi in Serie A. Le tante sconfitte stanno pregiudicando la rincorsa verso la qualificazione in Champions. La sensazione è che l’obiettivo dei giallorossi sia diventata la qualificazione in Europa League, che si potrebbe raggiungere anche attraverso la vittoria della Conference. Un successo in Europa che al club giallorosso manca. In ogni caso, il ciclo di Mourinho dovrà essere accompagnato da campagne acquisti serie.

Fin qui sono arrivati giocatori come Abraham, Sergio Oliveira, Rui Patricio. Molto importanti, ma che non hanno ancora portato un salto di qualità definitivo alla squadra. E ci sono anche i 18 milioni di Eldor Shomurodov da considerare. Il vice-Abraham fin qui non si è espresso ad alti livelli e la prossima estate potrebbe esserci un altro intervento sul mercato.

Roma, ecco il nuovo vice Abraham

Secondo quanto riferito da Kicker, la Roma ha avviato i contatti per Sasa Kalajdzic con lo Stoccarda. Il centravanti, paragonato nei mesi scorsi a Zlatan Ibrahimovic per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, ha una valutazione di 20 milioni di euro. Su di lui ci sono anche altri club europei come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e West Ham. Il suo contratto scadrà nel 2023.

Si tratta di un giocatore molto forte, che si è affermato come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo in Europa. Considerando le tante partite che ogni anno gioca la Roma, e le difficoltà che sta affrontando Shomurodov in questa prima annata, Tiago Pinto potrebbe piazzare l’offensiva per Kalajdzic.