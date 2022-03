Inter, Inzaghi alle prese con la crisi: un record negativo preoccupa i tifosi

Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter sono preoccupati per un record negativo sotto porta della squadra nerazzurra

L’Inter viene da un periodo molto brutto sia a livello di prestazioni, sia a livello di risultati. Lo 0-0 di Coppa Italia contro il Milan ha fatto discutere proprio come le precedenti partite in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato. La prossima sarà contro la Salernitana, un’occasione da sfruttare considerando la caratura dell’avversario. I nerazzurri devono vincere obbligatoriamente, anche perché domenica sera c’è lo scontro diretto tra Napoli e Milan.

L’ultima vittoria è datata 22 gennaio, il 2-1 al Venezia. Poi sei partite senza vincere tra Serie A e Coppe. E quattro partite senza segnare: Sassuolo, Genoa, Liverpool e Milan. Lautaro Martinez ha raggiunto un digiuno di gol incredibile, di dieci partite. L’ultima rete è stata segnata da Edin Dzeko allo Stadio Diego Armando Maradona nell’1-1 di Napoli. Numeri che fanno discutere, ma l’Inter è ancora potenzialmente prima visto che ha ancora una partita da recuperare.

Inter, zero feeling tra Lautaro e Dzeko

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul digiuno di gol dell’Inter e sul feeling che -non- c’è tra Dzeko e Lautaro Martinez. La scorsa stagione, a questo punto, l’argentino era stato mandato in porta da Lukaku quattro volte. Viceversa, il belga aveva segnato cinque gol su assist del Toro. In totale, avevano giocato insieme ventidue partite. Un feeling, appunto, molto diverso rispetto a quello tra Dzeko e Lautaro.

I due insieme hanno giocato insieme diciassette volte, ma al di là dei gol ‘individuali’, nessuno ha fornito assist all’altro. Sfortuna sotto porta, sicuramente, ma il problema del gol dell’Inter riguarda anche questo. Con la Salernitana si potrà sfatare questo tabù, ma per vincere lo scudetto Inzaghi ha bisogno che i suoi due attaccanti trovino l’intesa mancante.