Mani nei capelli per Gasperini: Atalanta, i tifosi non ci credono

La scelta di mercato dell’Atalanta di Gasperini può rivelarsi adesso un clamoroso rimpianto per i nerazzurri e per i suoi tifosi.

Un’incredibile vicenda di mercato rischia di far aumentare i rimpianti dell’Atalanta e di Gasperini. I tifosi della Dea sono increduli come la decisione presa possa rivelarsi nei prossimi anni una clamorosa cantonata.

Mancava solo un minuto in campo e Adrien Tamèze avrebbe potuto essere un giocatore dell’Atalanta. Nella stagione 2019/20 il mediano camerunense ha giocato in prestito a Bergamo. Gli accordi prevedevano il riscatto dal Nizza dopo un tot di minuti, ma alla Dea hanno deciso di non riscattarlo.

A rivelarlo è lo stesso calciatore ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “All’Atalanta stavo bene, mi piaceva. Anche la società sembrava contenta della cosa. Ero vicinissimo al riscatto, mi mancava solo un minuto di gioco, ma non me l’hanno mai fatto fare. Forse erano sorti dei problemi tra Atalanta e Nizza, fatto sta che quel minuto in campo non l’ho mai fatto e quindi non sono stato riscattato.”

Tamèze, niente Atalanta ma arriva il Verona: rimpianto per i nerazzurri?

Non tutti i mali vengono per nuocere. Ad ammetterlo è lo stesso calciatore: “Poi è arrivato l’Hellas Verona, meglio così in fondo. A Verona sto altrettanto bene e gioco con continuità. Quando sono arrivati per trattare con me, mi hanno fatto il discorso che volevo sentire. E’ stato facile scegliere loro. Sono molto contento di come è andata. Europa League? Mi piacerebbe molto, ma ci sono molte rivali forti. A partire dalla Fiorentina che affronteremo domenica.”

Insomma, Temèze non ha rimpianti. Quel minuto non giocato per lui si è trasformato in un’opportunità di trovare una dimensione adatta a lui. Dalle parti di Bergamo però, vedendo il rendimento del calciatore, autore di 4 reti in 27 partite, forse qualche rimpianto per non averlo riscattato ci potrebbe essere.