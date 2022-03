Barcellona, dirigenza scatenata: è fatta per il colpo, arriva in estate

Calciomercato Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale da parte del club: il trequartista ha firmato il contratto e arriverà in estate

Il Barcellona si porta avanti sul mercato. Si assicura, così, le prestazioni calcistiche di un giovanissimo trequartista. Il nuovo acquisto arriva direttamente dal Racing de Santander. Il talento classe 2003 arriverà al Barça a partire dall’estate di quest’anno.

I blaugrana acquistano, come annunciato ufficialmente dall’attuale club del giocatore, il giovanissimo Pablo Torre. Finirà la stagione in corso al Racing de Santander e a partire dal primo luglio del 2022 approderà ufficialmente al Barcellona appunto.

L’operazione ha comportato una parte economica fissa di 5 milioni di euro. A questi se ne potranno aggiungere altri, tramite alcuni bonus, fino a poter anche superare i 20 milioni di euro. Il contratto firmato sarà in scadenza solo a giugno del 2026. A Pablo Torre, inoltre, sarebbe stato interessato fino all’ultimo anche il Real Madrid, bruciato sul tempo dalla concorrenza dei rivali.

Calciomercato Barcellona, contratto per il giovanissimo Pablo Torre: insieme fino al 2026 a partire da luglio

Il Barcellona, quindi, si è già portato avanti in ottica calciomercato. Torre sarà a disposizione di Xavi a partire dalla prossima stagione. Tramite un comunicato ufficiale, divulgato tramite un tweet sul proprio profilo ‘Twitter’, il Racing ha dichiarato: “Racing de Santander e Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Pablo Torre, che concluderà la stagione 2021/22 con la squadra cantabrica. L’operazione, che parte da un importo fisso di cinque milioni di euro, può superare i 20 a seconda di altre variabili legate allo sviluppo individuale della carriera del giocatore”.

“L’evoluzione calcistica di Pablo Torre – si legge ancora nel comunicato – sarà esponenziale e contribuirà alla sua crescita in un club come l’FC Barcelona che potrà permettergli di continuare la sua crescita e competere ai massimi livelli internazionali. Il Real Racing Club desidera ringraziare Pablo Torre per il suo impegno nei confronti dell’entità da quando ha indossato per la prima volta la maglia nell’Infanil B nel 2015”.