Luis Suarez, colpo di teatro: può firmare con un club a sorpresa

Dall’Inghilterra non hanno molti dubbi, Luis Suarez potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e approdare a sorpresa in Serie A

Luis Suarez è arrivato all’Atletico Madrid il 25 settembre 2020 dal Barcellona e il suo contratto con il club madrileno è in scadenza il 30 giugno 2022. Se non dovesse in questi ultimi mesi effettivamente rinnovare, l’Atletico lo perderebbe a parametro zero. Potrebbe così firmare a sorpresa con un club di Serie A.

La Juventus, dopo averla spuntata in Coppa Italia nella prima gara delle due di semifinale contro la Fiorentina, sta pensando già alle partite successive. Testa al campionato e al match contro lo Spezia di questa 28esima giornata. Ma con un occhio sempre pronto a scovare le opportunità che possono spuntare sul mercato.

Con la sessione di calciomercato invernale, poco più di un mese fa, a Torino sono approdati Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. I rinforzi che Massimiliano Allegri stava aspettando, specialmente con il serbo per il reparto offensivo. Ma ora si pensa già a chi potrebbe essere funzionale per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Suarez potrebbe firmare a sorpresa con i bianconeri: ecco l’indiscrezione

Le idee di mercato non si fermano mai e la Juventus sarebbe già a caccia del vice Vlahovic in vista della prossima stagione. Dal canto suo Suarez sembrerebbe non intenzionato a firmare il rinnovo con l’Atletico Madrid. Nella Liga spagnola l’attaccante ha realizzato fino ad ora 9 gol e 3 assist in 25 partite. Uno il gol segnato in Champions League e uno in Coppa del Re. Allora dall’Inghilterra non avrebbero poi tanti dubbi: il colpo di mercato potrebbe arrivare a giugno.

Secondo il giornale inglese ‘Express’, infatti, Luis Suarez potrebbe essere tesserato a parametro zero dopo il 30 giugno di quest’anno dai bianconeri. Alla scadenza del contratto con l’Atletico Madrid. Il classe 1987 potrebbe, quindi, approdare in Serie A proprio alla Juventus a cui è stato vicino nell’estate del 2020. Sul suo profilo, però, sembrerebbe esserci anche l’Aston Villa.