“Via a fine stagione”: calciomercato Inter, Marotta perde pezzi

In difficoltà in campionato in casa Inter si continua però a parlare di calciomercato. Sono diversi i calciatori nerazzurri in uscita.

Dopo un grande avvio di stagione coinciso con il primato in classifica e la vittoria della Supercoppa italiana l’Inter di Simone Inzaghi sembra essere entrata in un profondo stato di crisi.

Nell’ultimo mese la squadra campione d’Italia ha avuto una sorta di ridimensionamento e si è passati dai complimenti per il bel gioco e le tanti reti ad una scarsa quanto sorprendente capacità realizzativa. Sono oltre 400 i minuti senza gol per la squadra nerazzurra ed il tecnico spera in un miglioramento nell’anticipo della prossima giornata di Serie A contro la Salernitana.

In casa nerazzurra il tema del calciomercato resta però molto attuale: in entrata la società sembra aver messo diversi nomi nel mirino e la priorità resta un attaccante. La dirigenza dovrà valutare la rosa visto che diversi elementi della squadra sono in uscita. I cileni Arturo Vidal ed Alexis Sanchez sono in uscita e non solo: un altro caso simile riguarda il centrocampista uruguaiano Matias Vecino.

Inter, il futuro di Vecino in nerazzurro è segnato

In passato Matias Vecino ha avuto un ruolo fondamentale nell’Inter, ma ora per il centrocampista questi sembrerebbero essere ormai gli ultimi mesi in maglia nerazzurra. Il giocatore è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà con la squadra di Simone Inzaghi.

Il portale turco Takvim riportano del forte interesse per il calciatore di Fenerbahce e Galatasaray, due top club del campionato turco. Le due squadre sono molto interessate ad un giocatore che potrebbe firmare già adesso e che arriverebbe a parametro zero. Sul calciatore ci sono anche alcuni club italiani come il Napoli di Luciano Spalletti, da tempo interessato alle sorti del suo ex calciatore e ‘pupillo’.