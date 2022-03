“Era egoista”: Ronaldo, la rivelazione dell’ex compagno di squadra

Un ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul calciatore del Manchester United.

Dopo la vittoria raggiunta all’ultimo minuto con l’autogol di Venuti con la Fiorentina, la Juventus domenica, ore 18.00, sfiderà lo Spezia di Thiago Motta all’Allianz Stadium. La ‘Vecchia Signora’ ha l’obbligo di vincere sia per rafforzare la propria quarta posizione che per mettere pressione a Napoli, Milan ed Inter.

La Juventus ha sofferto con la Fiorentina, che ha colpito anche un palo con Ikoné, ma adesso le basta un pareggio nella gara di ritorno per qualficarsi per la finale. Contro i viola i bianconeri non hanno brillato per il gioco espresso, visto anche che Vlahovic è stato poco assistito dai suoi compagni.

L’attaccante serbo, infatti, ha avuto solo un’occasione nella ripresa, e per giunta creata dal nulla da lui stesso, per fare male alla sua ex squadra. Vlahovic è stato preso dalla Juventus nell’ultimo mercato per riavere un gran finalizzatore, dopo la cessione della scorsa estate di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

Ronaldo, Khedira sul suo ex compagno di squadra: “Nella Juve era egoista, ma più maturo rispetto al Real”

Proprio sul portoghese è stato svelato un aneddoto da Khedira, ex compagno di squadra del fuoriclasse sia ai tempi del Real Madrid che della Juventus, ai microfoni di ‘ESPN’: “Ho conosciuto due Cristiano Ronaldo, uno in Spagna ed uno a Torino. In Italia era egoista, ma anche più leader all’interno del gruppo. In bianconero era più maturo rispetto agli anni trascorsi nei ‘Blancos'”.

Ronaldo ha segnato ben 104 gol in 134 partite con la maglia della Juventus, ma l’amore con la ‘Vecchia Signora’ non è mai sbocciato del tutto. Il portoghese ha voluto lasciare il team piemontese per tornare nel Manchester United, dove non sta attraversando un gran periodo. L’attaccante, difatti, ha segnato solo un gol nelle ultime nove partite disputate, tra campionato e Champions League, con i ‘Red Devils’.