FIFA, decisione a sorpresa: il calciomercato inizia prima del previsto

Gli effetti delle guerra in Ucraina hanno forti ripercurssioni a livello geopolitico ed economico: la Fifa valuta un calciomercato speciale

La tensione sulla scena internazionale è evidente dopo l’invasione delle truppe russe in Ucraina. Le ripercussioni sono state enormi in ogni settore e anche il mondo del calcio non è rimasto escluso da esse. La situazione è diventata esasperata anche in Russia, con i club in grande difficoltà visto il crollo avuto dal valore del rublo, la moneta del paese.

Le società appaiono ora in grande difficoltà nel sostenere i contratti pattuiti in precedenza con alcuni elementi della rosa. Il clima ha già creato i primi effetti. Segnali che ora anche la Fifa sembrerebbe essere orientata a non ignorare.

FIFA, si valuta l’apertura di una finestra di calciomercato extra per i giocatori in uscita dai club russi

La notizia della possibilità di stabilire una finestra di calciomercato speciale per consentire ai giocatori in uscita dai club russi di trovare una soluzione è stata lanciata dal ‘Guardian’.

La richiesta sarebbe stata inoltrata dalla Federcalcio polacca. Una soluzione che consentirebbe ai calciatori professionisti che vogliono lasciare la Russia di poter trovare una sistemazione attraverso cui non pagare le ripercussioni della guerra.

Sono già diversi coloro che hanno abbandonato il paese. Il Krasnodar, molto colpito a livello economico da ciò che sta accadendo in questi giorni, ha sospeso il contratto di otto calciatori. Oltre a questi anche del tecnico Daniel Farke, che era sbarcato in Russia da poco, proveniente dal Norwich.

C’è poi anche il caso del difensore ucraino Jaroslav Rakitskyi che ha abbandonato lo Zenit a causa delle particolare situazione familiare.

Qualcosa di simile è successo pure al tecnico italiano Roberto De Zerbi e al suo staff che nelle passate ore hanno lasciato l’Ucraina per rientrare in Italia. L’allenatore però ha espresso parole di grande solidarietà nei confronti dei suoi calciatori dello Shakhtar Donetsk.