“Si è disperato”: Fiorentina-Juventus, il retroscena dagli spogliatoi

Fiorentina-Juventus, retroscena direttamente dagli spogliatoi dello stadio Artemio Franchi di Firenze: “Ha pianto, si è disperato”.

Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022, ha regalato non poche emozioni. Dopo l’accoglienza (prevedibile, ndr) nei confronti di Dusan Vlahovic, i tifosi del club viola hanno messo in scena una coreografia da brividi, citando Dante e L’Inferno. Uno spettacolo più unico che raro, in una sfida importantissima per entrambe le formazioni.

Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, infatti, avevano preparato al meglio quella partita. Non a caso, a dimostrare lo sforzo messo in campo da entrambe le squadre è stato lo 0-0 al 90′. Poi tutto è cambiato nei minuti di recupero. Per la viola, galeotto fu il cross al centro di Cuadrado. Il laterale della Juventus, dopo aver messo in mezzo il pallone, è stato fortunato nel centrare Venuti che ha mandato il pallone nella propria rete.

Fiorentina-Juventus, Venuti disperato nello spogliatoio

Lorenzo Venuti, calciatore della Fiorentina di Vincenzo Italiano, è stato il protagonista dei minuti finale. Sfortunato il calciatore viola nel toccare la palla e mandarla nella propria rete. Il suo autogol è valso lo 0-1 finale e la vittoria della formazione bianconera nella semifinale di andata. Ora l’affare si complica, ma nulla è ancora deciso. C’è la sfida di ritorno da giocare in cui si potrà ribaltare ancora il risultato.

Ma cosa è successo negli spogliatoi al termine di Fiorentina-Juve? A raccontarlo è l’edizione odierna de ‘La Nazione’ che ha rivelato la reazione di Venuti. Il calciatore, secondo il quotidiano, ha pianto molto, si è disperato ed ha apprezzato l’abbraccio di Dusan Vlahovic. L’ex compagno di squadra, infatti, l’ha consolato al termine della gara. Venuti, deluso e amareggiato, si è poi messo tutto alle spalle, reagendo a testa alta. Adesso il club toscano è chiamato a reagire nella gara di ritorno.