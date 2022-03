Juventus, Allegri perde i pezzi: il top può saltare la Champions

Allarme alla Juventus, che si sta preparando alla prossima sfida di campionato: un big si è infortunato e rischia di non esserci in Champions.

Dopo la vittoria ottenuta al foto-finish mercoledì in Coppa Italia ai danni della Fiorentina, la Juventus è tornata subito ad allenarsi mettendo nel mirino la sfida di domenica in casa, contro lo Spezia. Il tecnico Massimiliano Allegri, nell’occasione ritroverà Paulo Dybala e Federico Bernardeschi: entrambi, infatti, hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e sono tornati ad allenarsi insieme al resto dei compagni.

La forma, inevitabilmente, non è quella dei giorni migliori ma sia l’argentino che l’azzurro rientreranno nella lista dei convocati. L’ultima apparizione in campo di Dybala, in particolare, è datata 18 febbraio. Poi, l’infortunio alla coscia sinistra rimediato durante il derby lo ha costretto a restare in infermeria.

Bernardeschi invece, per stessa ammissione dell’allenatore, ha avuto la pubalgia che lo ha costretto a saltare le ultime 4 gare di campionato. I due, nell’ultima seduta, hanno lanciato segnali positivi e puntano ad esserci. Due buone notizie, seguita però da un’altra negativa destinata a creare non pochi problemi alla Juventus.

Juventus, si ferma Bonucci: le condizioni del difensore

In casa bianconera si è infatti fermato Leonardo Bonucci il quale, nelle scorse ore, ha manifestato dolori al polpaccio sinistro. Le sue condizioni hanno creato una certa apprensione nello staff medico della società che a breve lo sottoporrà ad una serie di esami strumentali volti ad approfondire l’entità del suo problema.

Domenica non ci sarà ed il difensore, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Stampa’, rischia di saltare pure il ritorno degli ottavi di Champions League. Una tegola inaspettata per Allegri, che ora auspica un esito positivo dei controlli in modo tale da riavere Bonucci il prima possibile. Con lo Spezia al fianco di Matthijs De Ligt giocherà quindi uno tra Danilo e Daniele Rugani (vicino al completo recupero).