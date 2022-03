Balotelli, notte fonda e brutta delusione: cosa ne penserà Mancini?

Balotelli battuto nell’ultimo turno di campionato. Un passo falso che rischia di avere ripercussioni in ottica Nazionale.

I play-off di qualificazione ai Mondiali sono sempre più vicini. L’Italia affronterà prima la Macedonia (il 24 a Palermo) e poi, in caso di successo, in trasferta una tra Turchia e Portogallo (i 29). Diversi i giocatori che sperano nella convocazione tra cui Mario Balotelli, tornato a vestire l’azzurro nel corso dello stage a Coverciano andato in scena a fine gennaio. La sua stagione, dati alla mano, è buona ma intanto è arrivata un’inattesa delusione per lui.

La sua squadra, l’Adana Demirspor, a sorpresa è stata battuta 1-0 dall’ultima in classifica. Un insuccesso pesante per la formazione allenata da Vincenzo Montella, scivolata così al quinto posto (con la prospettiva però di finire settimana in base ai prossimi risultati). Per la punta 90 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco, senza però riuscire ad incidere e a rendersi pericoloso.

I numeri, in ogni caso, restano dalla sua parte. Balotelli, infatti, in 25 presenze complessive tra campionato e coppa di Turchia ha totalizzato 11 gol e 5 assist. Un rendimento che ha spinto il Ct Roberto Mancini a richiamarlo così da valutare le sue condizioni fisiche e capire quale contributo potrebbe dare nelle due sfide che determineranno il futuro della Nazionale.

Balotelli, brutta figura in campionato

La sconfitta patita per mano dello Yeni Malatyaspor e la performance in campo non rappresentano certo un buon biglietto da visita per Balotelli, che nelle prossime gare contro il Sivasspor e l’Istanbul Basaksehir proverà a riscattarsi in modo tale da farsi trovare pronto in vista del fondamentale crocevia che attende la selezione azzurra.

Ulteriori novità sono quindi attese nei prossimi giorni. Il commissario tecnico in questi giorni sta effettuando il giro degli stadi d’Italia in attesa di compilare la lista definitiva dei giocatori da chiamare: l’attesa è destinata a crescere, Balotelli dal canto suo è pronto a fare di tutto per meritare la chiamata di Mancini.