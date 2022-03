Roma, colpo di scena e addio? Il sostituto spiazza i tifosi

La Roma di Josè Mourinho è una delle più grandi delusioni di questa stagione. Il club, insieme al suo tecnico, pensa già al futuro.

Con l’arrivo di Josè Mourinho sulla sua panchina, tutti pensavano in una rinascita della Roma. Il club capitolino veniva considerato tra i club più interessanti, ma in realtà la squadra giallorossa non ha rispettato le aspettative e non è mai stata in lizza per i piani alti del campionato.

Il tecnico lusitano ha voluto alcuni suoi pupilli in squadra, in particolare i connazionali Rui Patricio e Sergio Oliveira, ma nessuno ha convinto più di tanto. Per questo motivo il tecnico giallorosso e la società valutano nuove opportunità per il ruolo di estremo difensore.

Come riporta Il Messaggero la Roma ha ‘bloccato’ il giovane portiere classe ’99 del Benfica Mite Svilar, portiere che Mou ha affrontato in passato e che ritiene come un vero prodigio nel suo ruolo. Svilar arriverebbe a parametro zero anche se prima deve risolvere dei problemi relativi ad i premi di valorizzazione con il club lusitano.

Roma, il portiere è oramai un problema

Dopo l’addio di Alisson la Roma non ha mai trovato un portiere ‘degno di nota’ e nonostante grossi investimenti la società capitolina ha faticato molto. C’aveva provato con Pau Lopez ed Olsen, ma i due sono stati ceduti dopo dolorosi errori e in questa stagione Mourinho ha provato sull’ “usato sicuro” relativo al suo esperto connazionale Rui Patricio.

Anche quest’ultimo ha però commesso diversi errori ed alla fine, a quanto pare, continua a non convincere. Tra gli errori più gravi c’è senza dubbio quello arrivato recentemente contro il Sassuolo, ma in generale Rui Patricio non ha mai dato quella sicurezza che sia Mou che i tifosi aspettavano. Il possibile approdo di Svilar è un chiaro avviso ed il futuro dell’attuale portiere giallorosso è tutt’altro che certo.