Roma, è arrivato l’annuncio di mercato che non piacerà a Moruinho

Il mercato della Roma di Mourinho è già on fire. Oltre ai rinnovi, il direttore sportivo Tiago Pinto ha puntato un calciatore.

La Roma di José Mourinho, impegnata in questo momento contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è già impegnata a programmare la prossima stagione. Certo, molto dipenderà dal piazzamento in classifica generale di Serie A a fine stagione, ma Mourinho e Tiago Pinto hanno già le idee abbastanza chiare sul mercato.

Uno degli obiettivi della dirigenza e dell’uomo mercato del club giallorosso è Mile Svilar, giovane portiere del Benfica classe 1999. L’estremo difensore è uno dei pupilli dello Special One ed è conosciuto anche dal direttore sportivo della società capitolina.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto su Svilar

Proprio per questo motivo, dunque, il calciomercato Roma è già entrato nel vivo. La società, concentrata sul campionato, butta l’occhio anche sul mercato, provando ad anticipare la concorrenza in vista dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Nel mirino c’è il giovane portiere del Benfica, ex squadra proprio di Tiago Pinto.

A riferire le ultime notizie di mercato ci ha pensato il ds Tiago Pinto, intervenuto in diretta su ‘DAZN’ prima del fischio di inizio di Roma-Atalanta. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “In questi quattordici mesi ho imparato molto. Mi fa piacere parlare con voi, chiarire qualcosa. Ma se poi mi fate sempre la stessa domanda io sono costretto a rispondervi sempre allo stesso modo. Dei rinnovi contrattuali parleremo a tempo debito. Ora pensiamo solo al campo. Svilar è un calciatore del Benfica, noi siamo ancora lontani dal mercato. Lo conosciamo bene tutti. Io con lui ho lavorato per tre anni e mezzo, quattro. Anche Mourinho lo conosce. L’ha visto alla prima di Champions League in una gara in cui l’aveva contro. Dobbiamo concentrarci sul campo, il mercato è lontano”.