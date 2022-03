Lazio, tegola nel finale e Sarri infuriato: espulsione sorprendente

Maurizio Sarri vince contro il Cagliari ma nel finale si arrabbia. Colpa di un gesto inspiegabile che ha portato ad un’espulsione.

La Lazio vince ma Maurizio Sarri non è contento al 100%. La sua squadra ha portato a casa tre punti importanti, svoltando cosi un trend che aveva portato soltanto un punto in due partite per la squadra biancoceleste. Un momento particolare, che la squadra capitolina è riuscita a mettersi alle spalle espugnando un campo molto complesso come quello sardo.

Eppure, l’allenatore biancoceleste ha tanto da recriminare alla sua squadra per quanto fatto nel finale di partita. Un gestione che non è piaciuta a Maurizio Sarri, con i suoi che si sono resi protagonisti di qualche errore di troppo, presi da un nervosismo evidente che ha anche portato ad un’espulsione che ha quasi del clamoroso.

Lazio, Marusic e l’espulsione che ha fatto arrabbiare Sarri

A rendersi protagonista di un episodio a tratti inspiegabile, è stato Adam Marusic. Il giocatore della Lazio si è fatto buttare fuori praticamente nel finale di partita, con un tocco di mano assolutamente gratuito. Braccio largo su un passaggio a mezza altezza della squadra avversaria, con il giocatore biancoceleste che si è guadagnato cosi il secondo giallo e l’automatico rosso.

Un gesto inspiegabile, ed un espulsione che ora ovviamente peserà per Sarri che non potrà contare su di lui per la prossima partita di campionato che vedrà la Lazio dover affrontare il Venezia. Un problema, quello della gestione delle energie nervose in casa biancoceleste, sul quale ovviamente lo stesso Sarri dovrà lavorare da qui alla fine del campionato.