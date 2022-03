“A fine anno…”: Serie A, l’allenatore rivela tutto. Ribaltone in panchina?

Il pareggio odierno è un risultato che non soddisfa allenatore e società di Serie A e ciò conduce a dei ragionamenti in estate circa la continuità in panchina.

Dodicesimo in classifica e reduce da due pareggi, chiave in zona classifica, il Bologna vive una parentesi di delusione. Non tutte le aspettative si sono compiute e anzi diversi giocatori si sono mostrati al di sotto delle aspettative. Chiaramente, quando si tirano le somme, sul banco degli imputati finisce innanzitutto l’allenatore.

Sinisa Mihajlovic non si tira mai indietro, anche quando deve prendersi le sue responsabilità, per cui dopo la gara contro il Torino ha pubblicamente ammesso che andranno fatte delle riflessioni.

Durante l’ultima estate, il progetto della società sembrava in rampa di lancio ma evidentemente alcune scelte non sono state troppo oculate tecnicamente per cui le conseguenze sono giunte in quanto a risultati.

Serie A, le parole di Mihajlovic sul futuro al Bologna

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, l’allenatore ha parlato chiaramente sulle prossime mosse: “Non devo confermare alcun obiettivo pattuito con la società, l’abbiamo detto diverse volte. Al termine del campionato ci confronteremo con i vertici del club e decideremo per il futuro“.

Sul pareggio a reti bianche odierno ha poi dichiarato: “C’è rammarico quando non vinci, ma il risultato è giusto. Il Torino ha proposto qualcosa in più, ma noi abbiamo fatto meglio rispetto all’andata adeguandoci al loro tipo di gioco. I ragazzi hanno fatto quello che hanno potuto, abbiamo fatto tre cambi obbligati in difesa e siamo stati bravi a non subire gol. Alla fine va bene così. Arnautovic è una presenza che condiziona dal punto di vista mentale, con lui in campo tutti si sentono più forti. Inoltre è l’unico che riesce a tenere palla in avanti. Ci siamo adattati al loro gioco, ma nessuno dei nostri attaccanti ha le caratteristiche di Arnautovic”.