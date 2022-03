Juventus, infortunio muscolare per il top: out dai convocati

Altro infortunio in casa Juventus. Allegri, infatti, non potrà inserire un top nella lista dei convocati per la sfida con lo Spezia.

La Juventus sfiderà questa sera, ore 18.00, all‘Allianz Stadium lo Spezia di Thiago Motta. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere, soprattutto dopo la sconfitta di ieri dell’Atalanta di Gasperini contro la Roma. La ‘Vecchia Signora’ con un successo contro i liguri ha la possibilità sia rafforzare il quarto posto che di mettere pressione ad Inter, Napoli e Milan.

La squadra di Massimiliano Allegri arriva al match contro lo Spezia dalla vittoria sofferta contro la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. La Juventus non sta brillando per il suo gioco, ma il mercato di gennaio, soprattutto l’arrivo di Dusan Vlahovic, ha sicuramente rivitalizzato tutto l’ambiente bianconero.

Nonostante l’ottimo periodo, la Juventus è alle prese con tantissimi infortunati. Allegri, infatti, ha tanti giocatori out: da Chiellini, passando per Chiesa, a McKennie. Il tecnico, fortunatamente, ha recuperato Bernardechi, Rugani e Bonucci per lo Spezia ma bisogna registrare un altro infortunio alla Continassa.

Juventus, altro problema muscolare per Dybala: l’argentino non sarà tra i convocati per lo Spezia

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta della Sport’, infatti, Paulo Dybala ha avuto l’ennesimo infortunio muscolare. L’argentino, dopo l’elongazione che l’ha tenuto fuori per tre partite, ha riportato nella giornata di venerdì un problema al flessore. Il calciatore nei prossimi giorni effettuerà alcuni esami per capire l’entità dell’infortunio.

Dopo aver riportato questo problema muscolare, Dybala non sarà tra i convocati di Allegri per la gara contro lo Spezia di oggi. Questo non è certamente il primo infortunio muscolare di questa stagione dell’argentino, visto che ha già saltato ben undici partite a causa di questi ‘fastidi’.