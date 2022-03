Juventus-Spezia, la sentenza fa infuriare i tifosi: l’annuncio a sorpresa

La Juventus questa sera incontrerà lo Spezia all’Allianz Stadium: arriva però la sentenza che fa infuriare i tifosi

La Juventus ha l’obiettivo di entrare nei primi quattro posti, per qualificarsi alla prossima Champions. A maggior ragione dopo gli investimenti su Zakaria e Vlahovic nel calciomercato di gennaio e la sconfitta dell’Atalanta contro la Roma. Si è addirittura parlato di una rimonta scudetto, visti i risultati altalenanti di Inter, Napoli e Milan. In ogni caso, Allegri dovrà battere lo Spezia per dare una mazzata forse decisiva al campionato dell’Atalanta.

Gasperini ha una partita da recuperare col Torino, ma potrebbe diventare tutto inutile col passare delle giornate. Juventus-Spezia diventa quindi una partita decisiva per andare a +6 su Roma e Atalanta. D’altra parte, però, Thiago Motta deve raccogliere punti preziosi per la salvezza, visto che è a +4 sul Venezia che però ha una partita da recuperare. Ma ci sono state dichiarazioni forti riguardo proprio la Juve e lo Spezia e l’esito dell’incontro.

Juventus-Spezia, la sentenza di Padovan

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato negli studi di Sky Sport 24 di Juventus-Spezia: “Può darsi anche che la Juve perda stasera con lo Spezia, che ha battuto anche Milan e Napoli. Può quindi succedere anche questa sera”. Dichiarazioni che provocano indubbiamente fastidio nei tifosi della Juve. Però è un dato di fatto: Thiago Motta, nel momento in cui rischiava l’esonero, ha battuto due delle squadre più forti del campionato.

Resta però da fare una considerazione: col Milan fu un vero e proprio caos per l’arbitraggio di Serra. Punti che indubbiamente pesano sulla classifica di entrambe le squadre. Chissà, comunque, se la sentenza di Padovan diventerà realtà.