“L’arbitro ha sbagliato”: Juventus-Spezia nel caos, Marelli netto sul rigore

Vittoria di misura della Juventus contro lo Spezia. La rete di Morata porta altri 3 punti in Serie A ai bianconeri.

La Juventus non deve sforzarsi eccessivamente e porta a casa altri tre punti, in occasione della sfida di campionato contro lo Spezia. Una gara importante in quanto possibilità di rafforzare la propria posizione in zona Champions League, mentre per gli avversari doveva essere l’opportunità per racimolare punti in zona salvezza.

L‘Inter ha trionfato e in attesa di Napoli-Milan, la Juventus fa il suo, approfittando della sconfitta dell’Atalanta, diretta concorrente per l’Europa, contro la Roma. Un 1-0 in favore degli uomini di Mourinho che genera ancora più difficoltà in una Dea in netto calo.

Per lo Spezia di Thiago Motta, invece, c’è stato poco da fare e dovrà riprovarci in occasione della gara della prossima settimana contro il Cagliari.

Juventus-Spezia, la sentenza di Marelli sul possibile rigore su Ferrer

I bianconeri approcciano bene nella prima frazione di gioco e infatti subito si avvicinano al vantaggio grazie ad Arthur, il cui tiro viene ribattuto da Nikolau. Al 21′ è Morata a rompere gli indugi e favorire il vantaggio della squadra di casa: Provedel sbaglia nel rinvio e Rugani tocca per Vlahovic, il quale serve Locatelli. Il giocatore è pronto ad allargare per lo spagnolo, che batte a rete sul secondo palo. Il continuo è gestione del risultato, sebbene sul chiudere del primo tempo la squadra di Allegri abbia potuto raddoppiare con Cuadrado, il cui tiro è lento e trova il portiere avversario.

Il secondo tempo va avanti senza troppe emozioni e infatti è all’80’ quando la Juventus rischia sul serio: Kovalenko serve Agudelo, che però trova la respinta di Szczesny. Ciò non fa perdere tranquillità alla Juventus, che sostituisce Vlahovic con Kean. La sfida prosegue così fino alla fine, chiudendosi sull’1-0. Tuttavia, ci sarà molto da parlare. La polemica non è mancata a causa di un tocco di Rabiot su Ferrer in area di rigore. L’arbitro controlla l’azione tramite un check al VAR, ma decide di soprassedere. Lo stesso ex direttore di gara Marelli a ‘DAZN’ ha poi commentato l’episodio chiarendo come non fosse da rigore, ma striglia l’arbitro per non aver assegnato il calcio d’angolo in favore dello Spezia. Temi da moviola.

La classifica di Serie A

Inter 58*, Napoli 57*, Milan 57*, Juventus 53, Atalanta 47*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina 43*, Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese 29**, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22*, Genoa 18, Salernitana 15**

*una partita in meno

**due partite in meno