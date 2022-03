Juventus-Villarreal, l’infortunio rovina i piani del tecnico: out in Champions

Per la Juventus, che sfiderà oggi lo Spezia, si avvicinando il Villarreal, ma c’è stato un infortunio che potrebbe spostare la qualificazione.

E’ un calendario super fittissimo quello della Juventus. I bianconeri, infatti, dopo la vittoria nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, oggi sfideranno all’Allianz Stadium lo Spezia di Thiago Motta. La ‘Veccha Signora’ ha l’obbligo di vincere contro i liguri sia per rafforzare la propria posizione tra le prime quattro che per mettere un po’ di pressione ad Inter, Napoli e Milan.

Dopo la sconfitta dell’Atalanta di ieri contro la Roma, infatti, la Juventus può allungare a sei punti il proprio vantaggio sul quinto posto. I bianconeri, contemporaneamente, posso anche avvicinarsi al terzetto di vetta, visto che questa sera ci sarà al Maradona lo scontro diretto tra il Napoli di Spalletti ed il Milan.

La Juventus è sicuramente super favorita contro lo Spezia, ma i liguri faranno la loro partita per cercare di strappare almeno un punto in ottica salvezza. In casa bianconera bisognerà valutare anche la condizione della squadra, visto i tantissimi infortuni che stanno colpendo il team di Massimiliano Allegri.

Juventus-Villarreal, infortunio per Alberto Moreno

Il tecnico toscano, difatti, deve fare fronte a tante assenze importanti: da Chiellini, passando per Chiesa, a McKennie. Nella lista degli infortunati si è aggiunto, di nuovo, Dybala. L’argentino ha riportato un problema al fessore e nei prossimi giorni effettuerà alcuni esami per accertare l’entità dell’infortunio.

Non solo la Juventus è alle prese con gli infortuni, ma anche il Villarreal. Nel club spagnolo, infatti, si è infortunato Alberto Moreno. Il terzino spagnolo, nel corso della sconfitta della squadra di Emery contro l’Osasuna, è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema al ginocchio destro. Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore, ma le previsioni non sono per nulla incoraggianti.