“Mi dispiace, perchè…”: Pioli spiazza tutti dopo Napoli-Milan, il motivo

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato al termine della sfida del Maradona con il Napoli, riservandosi una piccola polemica.

Grande vittoria del Milan al Maradona. I rossoneri ottengono tre punti fondamentali nel match scudetto contro il Napoli e avanzano nuovamente in vetta alla classifica, superando l’Inter. Decisivo ancora una volta Olivier Giroud, a segno come nel recente derby di campionato. La sfida ha visto tra l’altro diverse polemiche arbitrali.

Al termine del match Stefano Pioli ha commentato il successo, soddisfatto per aver battuto tra l’altro per la prima volta il collega Luciano Spalletti: “Tre punti importanti sicuramente per la classifica e perché abbiamo battuto una squadra forte. I ragazzi hanno lavorato tanto e poi siamo stati premiati”.

Il tecnico ha trattato di tanti temi, elogiando tra l’altro Kessie e Theo Hernandez, autori di una buona prestazione e riservando una frecciata in generale al campionato di Serie A. Pioli ha fatto riferimento al calendario ed al fatto che la classifica è ancora condizionata dal match in meno all’Inter.

Milan, la polemica di Pioli sul calendario

Nel corso dell’intervista Pioli ha ricordato come all’Inter manchi ancora la sfida con il Bologna e che per questo, classifica virtuale, i nerazzurri siano ancora primi in classifica. Le dichiarazioni del rossonero sono apparse, per certi versi polemiche:

“La favorita è l’Inter, la classifica è ancora virtuale. Mi dispiace che ci siano recuperi da fare, sarebbe più corretto che fossimo tutti con le stesse partite a questo punto del campionato”. Infine il tecnico ha elogiato Olivier Giroud, ancora una volta uomo decisivo: “L’idea mia e del club era di inserire giocatori di spessore che avessero già vinto qualcosa e che sanno cosa voglia dire lavorare per vincere. C’è sempre bisogno di giocatori di tale spessore”.