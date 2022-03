Orsato spiazza tutti: Napoli-Milan, dichiarazioni durissime a sorpresa

Una dichiarazione a dir poco eloquente quella di Orsato durante Napoli-Milan. Parole che hanno colto tutti di sorpresa.

Napoli-Milan si è conclusa con il successo dei rossoneri grazie al gol di Giroud. Il Milan espugna il Diego Armando Maradona di Napoli e torna in vetta alla classifica superando i cugini dell‘Inter che però hanno ancora una gara da recuperare e potrebbero effettuare un controsorpasso.

Il match è stato però fin da subito molto tirato. Alcuni episodi dubbi hanno coinvolto entrambe le squadre e hanno scatenato le proteste delle rispettive panchine. Il Milan recrimina per un contrasto tra Bennacer e Koulibaly, mentre il Napoli protesta invece per un intervento di Tomori su Osimhen.

Entrambi gli episodi non sono stati giudicati fallosi. Hanno comunque scatenato l’ira dei calciatori in campo, esacerbando ancora di più un clima che, fin dai primi minuti, è sembrato molto teso. Come dimostrano anche le dichiarazioni ‘rubate’ ad Daniele Orsato, l’arbitro designato per il match di questa sera.

Orsato e la clamorosa dichiarazione in campo

Il fischietto di Schio, designato dopo una settimana abbastanza polemica da parte sia dell’ambiente napoletano che di quello milanista, si è lasciato andare ad un commento abbastanza eloquente durante il match. A dimostrazione di come lo stesso fischiatto avesse subito percepito il clima in campo.

“Questi vogliono farmi incazzare stasera”. Questa la particolare comunicazione fatta dal direttore di gara agli assistenti dopo pochissimi minuti dall’inizio della partita. Uno sfogo che ha subito fatto capire come l’esperto arbitro, fiore all’occhiello dell’AIA, ha subito preso le misure dei ventidue in campo. Orsato ha chiarito ai suoi assistenti quale dovesse essere il metro di comportamento adatto rispetto ad un match che poteva da subito essere insidioso oltre che reso ulteriormente difficile dai comportamenti dei calciatori in campo.