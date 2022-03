“Poche volte a settimana”: caos arbitri in Serie A, la rivelazione di Gravina

Il numero uno della FIGC Gravina è intervenuto dopo le polemiche sulla classe arbitrale italiana. Le sue parole sono state molto chiare.

Anche l’ultima giornata di Serie A è stata contraddistinta da diverse polemiche arbitrali. In particolare il big match di ieri sera tra Napoli e Milan, vinto di misura dai rossoneri, è stato oggetto di alcuni episodi dubbi che hanno finito per scontentare entrambe le squadre.

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina è voluto intervenire nel merito, prendendo naturalmente le parti della classe arbitrale. Ospite della trasmissione ‘La politica nel pallone’ in onda su RAI Gr Parlamento, ha difeso l’operato dei fischietti italiani, ritenendosi più che soddisfatto di come gli arbitri dell’AIA si stiano comportando in questa stagione.

“L’Associazione Italia Arbitri sta facendo un bel lavoro.” ha dichiarato Gravina. “Sta portando avanti una campagna di rilancio e rinnovo. Con Trentalange stiamo lavorando sia sul coinvolgimento a livello di base, sia sulla comunicazione e sull’immagine dell’arbitro. Con un rapporto più vivo e diretto con i fischietti nostrani. Ad esempio stiamo lavorando sul doppio tesseramento, che è un qualcosa che ci aiuterà molto.”

Arbitri, per Gravina il bilancio è positivo: “Pochi errori”

Il presidente dalla FIGC entra poi nel merito della stagione degli arbitri. Giudizio positivo, considerando anche l’esordio in massima serie di molti giovani fischietti. “Il responsabile della CAN Gianluca Rocchi ha fatto un ottimo lavoro nel lanciare tanti giovani che avranno certamente una bella carriera nel prossimo futuro.”

Sugli episodi infine: “L’errore può capitare, ma capitano raramente. Solo qualche errore a settimana, poche volte. Anzi, per alcune settimane non ci sono nemmeno stati argomenti di discussione. Poi ripeto, l’errore può sempre capitare, ma sono sporadici. Sono particolarmente soddisfatto di un progetto che non è ancora completo.”