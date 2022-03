Lazio, ansia Immobile: ci sarà col Venezia? Ecco le ultime

La Lazio, dopo la vittoria contro il Cagliari, pensa al Venezia e spera di recuperare Immobile: arrivata la novità attesa da Sarri.

È già in archivio la sconfitta patita al foto-finish per mano del Napoli. La Lazio, grazie al rotondo 3-0 rifilato al Cagliari nell’ultimo turno di campionato, è tornare a guardare con ottimismo al futuro. Il quinto posto occupato dall’Atalanta è distante appena un punto ed il club conta di effettuare il sorpasso nelle prossime settimane.

I nerazzurri devono ancora recuperare una partita (quella con il Torino) ma in occasione della sfida persa in casa della Roma hanno palesato una serie di criticità strutturali che lasciano ben sperare l’ambiente biancoceleste. Ora i riflettori sono puntanti sulla prossima gara, che vedrà i capitolini affrontare il Venezia.

Il tecnico Maurizio Sarri, intanto, ha già un buon motivo per sorridere: Ciro Immobile, infatti, sta bene e punta ad esserci nella lista dei convocati. La botta al costato rimediata nei minuti conclusivi della sfida di sabato scorso aveva fatto tremare lo staff medico tuttavia le sue condizioni sono decisamente migliorare con il passare delle ore.

Lazio, Sarri può sorridere: Immobile ci sarà contro il Venezia

Il calciatore, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, subito dopo il fischio finale è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali che non hanno fatto emergere alcuna criticità. Il giocatore è rimasto a riposto in via precauzionale e a breve tornerà ad allenarsi insieme al resto del gruppo.

Fin qui la stagione di Immobile è stata da incorniciare: 25 reti e 4 assist in 32 presenze complessive tra campionato (23 apparizioni), Europa League (7) e Coppa Italia (2). Il suo rientro è imminente, Sarri può tirare il sospiro di sollievo: la caccia al quinto posto ripartirà con il bomber regolarmente in campo.