“La storia conta…”: Napoli, la frase dell’ex Milan che farà infuriare i tifosi

Il Milan esce vittorioso dalla sfida scudetto disputata allo Stadio Maradona contro il Napoli: per l’ex allenatore conta soprattutto il fattore ‘storia’

L’ex allenatore, tra le altre anche dello stesso Milan, ha svolto una personale disamina sulla gara disputata nella serata di ieri dai rossoneri al Maradona. Il Napoli si è arreso all’unico gol segnato da Olivier Giroud, gol che ha riportato la squadra ospite del match in testa alla classifica.

Il Milan quindi mette il piede sull’acceleratore e torna in testa alla classifica: 60 punti per i rossoneri, 58 punti per l’Inter (con una partita in meno da dover ancora recuperare contro il Bologna) e 57 punti per il Napoli. Lo scontro diretto della serata di ieri ha regalato perciò un tassello in più nella corsa scudetto alla squadra guidata da Stefano Pioli.

La motivazione principale secondo Arrigo Sacchi sarebbe ben precisa. Per l’ex allenatore conterebbe particolarmente il fattore ‘storia vissuta’: la sua dichiarazione, però, non farà del tutto piacere si tifosi partenopei.

Napoli-Milan, Sacchi non ha dubbi sulla sconfitta della squadra di Spalletti: “La storia conta parecchio”

Arrigo Sacchi ha rilasciato una propria disamina riguardante Napoli-Milan sulle pagine dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex allenatore ha così parlato del Napoli e della prestazione mostrata al Maradona dagli uomini di Spalletti: “Le prestazioni piuttosto deludenti dei due esterni, Insigne e Politano, hanno condizionato lo sviluppo della manovra. Ci si pensa poco, ma la storia conta parecchio. Il Napoli non è abituato a vincere, non ha dunque quella cultura del successo che è necessaria per arrivare in alto”.

“Quando si vuole puntare allo scudetto – si legge ancora dall’intervista di Arrigo Sacchi – l’effetto ambientale è determinante. Ma io non considero il Napoli fuori dai giochi, tutt’altro. Ha perso un’occasione, questo si. Però c’è tempo per rientrare e la squadra di Spalletti ha tutte le qualità per risalire”.