“Ma vi sembra giusto?”: Adani spiazza, arriva una protesta inaspettata

Adani è stato il protagonista di una particolare ‘protesta’ durante la trasmissione ‘Bobo Tv’ su Twitch, nominando anche Aramu del Venezia.

Il Venezia non sta sicuramente attraversando un gran periodo. I lagunari, infatti, non vincono dallo scorso 21 novembre, quando sconfissero in trasferta il Bologna di Mihajlovic. La squadra di Zanetti è stata travolta anche domenica dal Sassuolo, che ha vinto al Penzo per 1-4.

I lagunari sono adesso terzultimi in classifica a tre punti punti dal Cagliari ma ancora devono recuperare il match contro la Salernitana che, in caso di una loro vittoria ai danni dei granata, potrebbe permettere l’aggancio ai i rossoblù. Il Venezia è atteso ora dal monday night contro la Lazio.

Per i veneti sarà una parta difficilissima, visto sia la forza e, soprattutto, il momento dei biancocelesti. Zanetti si affiderà sicuramente ad Aramu, che è tra gli uomini più convincenti del Venezia di questa stagione. Proprio sull’attaccante è sorta una ‘protesta inaspettata’ da parte di Daniele Adani.

La protesta di Adani sul fantacalcio: “Bisogna cambiare la regola dei rigori”

L’ex calciatore ed ora opinionista per la ‘RAI’ ha rilasciato queste dichiarazioni durante la ‘BoboTv’ su ‘Twitch’: “Ma vi sembra giusto quel punteggio sul rigore? Se lo realizzi è 7+3=10, se sbagli è 5-3=2. E’ giusto che ci siano ben 8 punti di differenza tra un penalty realizzato ed uno sbagliato? A me risulta eccessivo”.

Adani ha poi proseguito il suo intervento, nominando proprio l’attaccante del Venezia: “Bisogna, secondo il mio parere, cambiare questo regolamento sui calci da rigore. Forse lo stanno dicendo da 30 anni, ma io lo faccio da quest’anno ed il voto di Aramu è eccessivo per un penalty sbagliato. Ci sono delle differenze assurde tra i voti dei quotidiani e quelli dell’app, io ho notato questo particolare”.