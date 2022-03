Atalanta, la doppia cessione spiazza i tifosi: sostituto a sorpresa

Non è un momento brillante in casa Atalanta, dove potrebbe esserci una doppia cessione che cambierebbe radicalmente il volto della squadra.

Dopo la sconfitta di sabato sera contro la Roma, l’Atalanta è stata raggiunta al quinto posto proprio dalla squadra allenata da José Mourinho. I bergamaschi sono adesso a sei punti dalla Juventus quarta, ma devono recuperare ancora la partita dell’Epifania contro il Torino guidato da Ivan Juric.

Non è di certo un periodo facile per l’Atalanta. A dimostrare tutto ciò c’è anche la scelta di Gasperini di non parlare al termine della partita contro la Roma. Il tecnico ha voluto evitare di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti all’Olimpico sia per il momento della sua squadra che per evitare di commentare la prestazione dell’arbitro Massa.

Ai nerazzurri non è piaciuta la direzione del direttore di gara, soprattutto nel non espellere Abraham per l’intervento su Demiral. Il reparto che in queste ultime settimane sta dando più problemi a Gasperini è sicuramente quello offensivo. Proprio in attacco ci potrebbero essere grandi cambiamenti la prossima stagione.

Atalanta, Zapata e Muriel e ceduti potrebbero essere ceduti: si segue Ducksch

Come quanto raccolto da ‘Tuttosport’, infatti, sia Zapata che Muriel non sono certi di rimanere all’Atalanta anche la prossima stagione. Se il primo è out per un brutto infortunio, che potrebbe prolungarsi fino al termine di quest’annata, l’ex giocatore della Sampdoria sta molto deludendo in questo campionato.

I dirigenti dell’Atalanta, difatti, sempre come quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano, già si starebbero muovendo per un nuovo centravanti. Il nome accostato dalla Germania al team bergamasco è quello di Marvin Ducksch, classe 1994 in forza al Werder Brema. L’attaccante ha segnato 15 gol in 25 presenze quest’anno nella Serie B tedesca ed il suo valore si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro.