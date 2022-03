Inter, Inzaghi preoccupato: arriva l’annuncio sul doppio ko

Dopo la vittoria con eliminazione il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato nel post partita del match con il Liverpool.

Vittoria amara per l‘Inter che è la prima squadra a battere il Liverpool nel 2022 ma esce dai Quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi espugna Anfield grazie ad una magia di Lautaro Martinez, ma esce dal torneo e non ribalta il match.

L’espulsione di Sanchez ha spezzato le gambe alla squadra nerazzurra che ha retto all’assalto finale ed ha comunque conquistato una vittoria prestigiosa. Al termine del match Inzaghi ha commentato la sfida ed ha rilasciato ai microfoni di Mediaset le seguenti dichiarazioni:

“C’è grande rimpianto, ci abbiamo provato fino alla fine ma abbiamo preso la miglior squadra d’Europa insieme a Batern e City e ce la siamo giocata ad armi pari. A San Siro meritavamo noi, poi abbiamo preso due gol che ci hanno piegato le gambe. Qui ad Anfield è andata meglio e posso dire che usciamo fortificati da questo doppio confronto”.

Inter, Inzaghi fa il punto sulla questione infortuni

Dopo l’eliminazione dalla Champions League ora per i nerazzurri è testa al campionato. Attualmente la formazione campione d’Italia è seconda in classifica, ma ha una gara in meno ed i nerazzurri pensano già al Torino. Dal punto di vista degli infortuni non è stata una bellissima serata in casa Inter: De Vrij è uscito all’intervallo mentre Brozovic è uscito stremato a pochi minuti dal termine.

Inzaghi ha parlato della loro situazione commentando cosi: “Domenica abbiamo il Torino che sta bene ed è in forma, vediamo come stanno De Vrij e Brozovic, speriamo possano recuperare in fretta”.