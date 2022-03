Atalanta, colpo di scena: annuncio a sorpresa, Gasperini esulta

L’Atalanta non sta attraversando un gran periodo, ma in questi minuti c’è stato un annuncio che Gasperini aspettava da tempo.

Dopo la sconfitta di sabato contro la Roma di Mourinho, l’Atalanta domani sera affronterà al Gewiss Stadium il Bayer Leverkusen nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. I bergamaschi hanno di fronte a loro una partita difficilissima, a confermarlo è stato lo stesso Gasperini nella conferenza stampa di oggi: “Sono tra i peggiori avversari che potessimo incontrare. E’ una squadra composta da giovani talentuosi. Dovremo fare molto bene per cercare di qualificarci”.

Gasperini ha poi continuato il suo intervento: “Dopo la sosta, abbiamo avuto diverse difficoltà dovute al Covid e agli infortuni che non ci hanno permesso di avere una certa continuità. Adesso, però, c’è una nuova fase della stagione, speriamo di far meglio. Possiamo ancora disputare partite importanti”.

Il tecnico ha poi anche risposto ad una domanda sulle condizioni di Duvan Zapata: “Non credo che possa recuperare in tempi utili”. Ma proprio sul colombiano c’è stato nel pomeriggio un annuncio che potrebbe cambiare le sorti della squadra di Gasperini.

Atalanta, Zapata fa felice Gasperini: “Manca poco”

Zapata, infatti, ha pubblicato un video, tramite il suo profilo ufficiale di ‘Instagram’, dove c’è lui che si allena in palestra. Le immagini sono accomapagnate dalla frase: “Manca poco”. Parole che sicuramente faranno piacere sia a Gasperini che ai tifosi dell’Atalanta, visto che aprono uno spiraglio sul ritorno del colombiano in campo.

Il centravanti non gioca dal match di gennaio contro il Cagliari, dove fu costretto ad uscire per infortunio quattordici minuti dopo il suo ingresso in campo. L’Atalanta sta patendo tantissimo l’assenza di Zapata, visto anche la stagione non felice da parte di Muriel. L’ex calciatore di Napoli e Sampdoria è fondamentale per i risultati del team di Gasperini, visto anche i 12 gol nelle 23 gare giocate quest’anno.