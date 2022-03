Juventus, brutte notizie in arrivo: l’ufficialità gela Agnelli e i tifosi

Allenamento aperto ai tifosi della Juventus e non è sfuggita un’assenza importante, in vista dell’impegno di campionato contro la Sampdoria.

La Juventus di Max Allegri è attesa sabato dall’impegno di campionato in trasferta contro la Sampdoria. Una sfida che sicuramente non sarà facile, nella misura in cui gli avversari hanno bisogno di racimolare punti per uscire da un momento di stasi negativo per la zona salvezza e quindi la serenità del campionato.

Cavalcando l’entusiasmo di queste settimane di risalita, la Juventus ha aperto i cancelli della Continassa ai tifosi. È stato consentito loro di seguire finalmente da vicino una sessione di allenamento dei bianconeri.

Tuttavia, all’occhio dei presenti non sono chiaramente sfuggiti gli assenti e, tra i vari più o meno annunciati, si è notata la mancanza del colombiano Juan Cuadrado.

Juventus, Cuadrado ha saltato l’allenamento: i motivi

Assenti questa mattina a causa di situazioni da infermeria sono stati Dybala, Bonucci, Alex Sandro, Kaio Jorge, Chiesa, McKennie e Zakaria oltre Chiellini e De Sciglio. Cuadrado nemmeno ha ha preso parte alla seduta odierna a causa di un attacco febbrile. Il colombiano è rimasto a casa per osservare il necessario riposo. Un’assenza che dovrebbe comunque valere soltanto per oggi, anche se seguiranno aggiornamenti.

Probabilmente sarebbe stato tra i più acclamati dai tifosi, considerato il momento positivo che sta vivendo, il quale ha spinto la società ad accelerare sul fronte rinnovo. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, le parti non tarderanno a definire l’intesa. La volontà di proseguire insieme è comune e per Allegri Cuadrado è uno dei senatori della rosa, importante anche per il futuro. L’ultima proposta avanzata è un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Un’offerta al ribasso rispetto all’estate, ma che pare il calciatore sia comunque disposto ad accettare e quindi firmare.