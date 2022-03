Spezia-Cagliari, Pereiro o Pavoletti: Mazzarri scioglie i dubbi

Il match tra Spezia-Cagliari potrebbe rivelarsi un autentico crocevia per le sorti salvezza delle due squadra. In casa rossoblù, Mazzarri dovrà fare i conti con alcuni infortuni e diversi dubbi sui ballottaggi

Il Cagliari si prepara a gettare il cuore oltre l’ostacoli in vista della sfida della 29^ giornata contro lo Spezia. Il match contro i liguri potrebbe rivelarsi fondamentale per la rincorsa salvezza della squadra isolana.

Pochi dubbi di formazione per Mazzarri, il quale si affiderà al solito trio difensivo composto da Goldaniga, Lovato e Altare, mentre difficilmente ci sarà spazio per il recupero di Nandez dal recente infortunio. A centrocampo viaggia verso la conferma Deiola, anche se sarà insidiato da Baselli.

Per quel che riguarda l’attacco, Pereiro resta favorito su Pavoletti per una maglia da titolare, anche se l’attaccante livornese cercherà di convincere Mazzarri a puntare su di lui fono all’ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per la Liguria.

Spezia-Cagliari, le probabili formazioni: ancora fuori Keita

Ballottaggio aperto tra Pereiro e Pavoletti, mentre Keita Balde, come confermato anche nelle ultime giornate, resta decisamente indietro nelle gerarchie rispetto ai piani tecnico-tattico di Mazzarri. Bisognerà capire se il tecnico del Cagliari, in vista della sfida contro lo Spezia, deciderà di chiamare in causa l’attaccante colombiano almeno per l’ultima parte di gara. Ecco le probabili formazioni del match:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni S; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri